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00:56, 22 июня 2023Бывший СССР

В украинской области сравнялось число мобилизованных и уклонистов

В Черниговской области Украины число уклонистов сравнялось с количеством мобилизованных

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Число уклонистов в Черниговской области Украины сравнялось с количеством мобилизованных жителей. Об этом сообщил начальник Черниговского областного территориального центра комплектования (военкомата) Олег Гончарук, передает издание «Суспильне».

По его словам, и тех и тех — примерно по 20 тысяч человек. Всех скрывающихся разыскивают по базе Нацполиции, при поимке их сразу везут в военкомат, а также накладывают денежный штраф.

Гончарук уточнил, что призывники, прошедшие медкомиссию и не явившиеся позднее по повестке, становятся фигурантами уголовного дела.

20 июня сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины, где объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов, запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста без разрешения военкомата. Каждый день до 11 утра медицинские учреждения должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь. Пока неясно, что делать с теми, кому необходима экстренная госпитализация.

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    Марина Совина
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