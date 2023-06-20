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23:09, 20 июня 2023Бывший СССР

В регионе Украины запретили госпитализировать мужчин призывного возраста

В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В Ивано-Франковской области Украины, где объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов, запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста без разрешения военкомата. Об этом заявил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков, его слова приводит Telegram-канал «Новости Ивано-Франковск».

Отмечается, что данное решение временное, в связи с введенным правовым режимом военного положения.

Глушков сообщил, что каждый день до 11 утра медицинские учреждения должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь. По его словам, пока неясно, что делать с теми, кому необходима экстренная госпитализация.

Кроме того, граждан без документов при задержании на блок-постах будут доставлять в полицию для выяснения личности.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней.

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    Марина Совина
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