Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:00, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине продлили военное положение

Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней

Фото: Libkos / AP

Верховная Рада Украины приняла закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Срок действия военного положения продлевается с 20 мая до 18 августа 2023 года, то есть на 90 дней. За принятие решения проголосовали 324 депутата.

1 мая, в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на всей территории Украины ввели 24 февраля 2022 года. В феврале 2023 года их действие продлили до 19 мая 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной
На Украине продлили военное положение
Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы
В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной
В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков
Опубликовано видео нападение на баскетболиста ЦСКА в Москве
Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику
Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.