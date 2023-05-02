На Украине продлили военное положение

Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней

Верховная Рада Украины приняла закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Срок действия военного положения продлевается с 20 мая до 18 августа 2023 года, то есть на 90 дней. За принятие решения проголосовали 324 депутата.

1 мая, в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на всей территории Украины ввели 24 февраля 2022 года. В феврале 2023 года их действие продлили до 19 мая 2023 года.