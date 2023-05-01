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21:14, 1 мая 2023Бывший СССР

В Раду внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

На какое время предлагается продлить сроки, не уточняется, пояснительные записки к проектам пока не были обнародованы.

Военное положение и всеобщая мобилизация на всей территории Украины были введены 24 февраля 2022 года. В феврале этого года их действие продлили на 90 дней.

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Марина Совина
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