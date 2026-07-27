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10:15, 27 июля 2026 (обновлено: 10:24, 27 июля 2026)Ценности

Зендея в платье с экстремальным разрезом посетила премьеру фильма

Зендея в винтажном платье Versace с экстремальным разрезом посетила премьеру фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: VCG / Getty Images

Американская актриса Зендея в откровенном образе посетила премьеру фильма «Человек-паук: Новый день». Снимки с мероприятия, которое состоялось в Шанхае, публикует WWD.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в винтажном платье люксового бренда Versace с экстремальным разрезом до бедра и прозрачными вставками. Кроме того, телезвезда надела длинный парик с челкой, выбрав макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в июле в сети обсудили снимки ног Зендеи без фотошопа на премьере «Одиссеи» в Нью-Йорке. Многие пользователи при детальном изучении образа знаменитости обратили внимание на то, что на коже актрисы присутствовало небольшое раздражение после бритья.

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