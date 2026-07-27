Зендея в платье с экстремальным разрезом посетила премьеру фильма

Зендея в винтажном платье Versace с экстремальным разрезом посетила премьеру фильма

Американская актриса Зендея в откровенном образе посетила премьеру фильма «Человек-паук: Новый день». Снимки с мероприятия, которое состоялось в Шанхае, публикует WWD.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в винтажном платье люксового бренда Versace с экстремальным разрезом до бедра и прозрачными вставками. Кроме того, телезвезда надела длинный парик с челкой, выбрав макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в июле в сети обсудили снимки ног Зендеи без фотошопа на премьере «Одиссеи» в Нью-Йорке. Многие пользователи при детальном изучении образа знаменитости обратили внимание на то, что на коже актрисы присутствовало небольшое раздражение после бритья.