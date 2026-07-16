Снимки ног Зендеи без фотошопа на премьере «Одиссеи» в Нью-Йорке обсудили

Поклонники обсудили внешность американской актрисы и модели Зендеи на премьере фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Об этом пишет портал Buzzfeed.

29-летняя звезда «Эйфории» появилась на публике в образе от французского модного дома Matières Fécales. Зендея позировала в белом платье, оформленном асимметричным разрезом, длинным шлейфом и ангельскими крыльями. При этом стилисты подобрали к нему туфли-лодочки на скульптурном каблуке марки Giuseppe Zanotti.

Однако многие пользователи платформы X (ранее — Twitter) при детальном изучении образа знаменитости обратили внимание на ее ноги. Оказалось, что на коже актрисы присутствовало небольшое раздражение после бритья. «Так ли выглядит нормальная кожа у женщин без фотошопа? Больше таких снимков, и мы все будем счастливыми», — написал юзер @doryfern. «Очарована этим фото, потому что у Зендеи такие же естественные ноги как у меня», — отметил @minervahghwood. «Одно из лучших качеств современных знаменитостей — это умение время от времени показывать, что они тоже люди», — подчеркнул @elyhaoes.

В июне Зендея в одной дешевой футболке появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день».