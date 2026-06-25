Зендея посетила премьеру фильма в одной дешевой футболке с Человеком-пауком с eBay

Американская актриса Зендея в одной дешевой футболке появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день». Снимки из Парижа публикует Variety.

Знаменитость посетила мероприятие в черной оверсайз-футболке с изображением Человека-паука, которая продается на маркетплейсе eBay за 35 долларов (2628 рублей). Образ дополнили белые босоножки люксового бренда Christian Louboutin.

Ранее Зендея с обнаженным прессом вышла на публику с Томом Холландом. Она появилась на публике в кожаном облегающем комплекте, состоящем из юбки со шлейфом и укороченного топа, который обнажил ее живот. В свою очередь ее муж, подтвердивший слухи об их тайной свадьбе, надел черный классический костюм, ярко-красную рубашку и галстук такого же оттенка.