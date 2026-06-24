Зендея с обнаженным прессом вышла на публику с Томом Холландом

Американская актриса Зендея в откровенном образе посетила фан-встречу с поклонниками фильма «Человек-паук: Новый день» с избранником, актером Томом Холландом. Кадры публикует Daily Mail.
Знаменитость вышла в свет в кожаном облегающем комплекте, состоящем из юбки со шлейфом и укороченного топа, который обнажил ее живот. При этом артистка продемонстрировала рельефный пресс.
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В свою очередь ее возлюбленный, подтвердивший слухи об их тайной свадьбе, надел черный классический костюм, ярко-красную рубашку и галстук такого же оттенка.
В мае Зендея в откровенном образе попала на обложку Elle. Она позировала в оголяющем тело топе Louis Vuitton, который дополнили серьги ювелирного дома Tiffany & Co.