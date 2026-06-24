Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:09, 24 июня 2026Ценности

Зендея с обнаженным прессом вышла на публику с Томом Холландом

Актриса Зендея в укороченном кожаном топе вышла в свет с актером Томом Холландом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gerome Defrance / Getty Images

Американская актриса Зендея в откровенном образе посетила фан-встречу с поклонниками фильма «Человек-паук: Новый день» с избранником, актером Томом Холландом. Кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла в свет в кожаном облегающем комплекте, состоящем из юбки со шлейфом и укороченного топа, который обнажил ее живот. При этом артистка продемонстрировала рельефный пресс.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

В свою очередь ее возлюбленный, подтвердивший слухи об их тайной свадьбе, надел черный классический костюм, ярко-красную рубашку и галстук такого же оттенка.

В мае Зендея в откровенном образе попала на обложку Elle. Она позировала в оголяющем тело топе Louis Vuitton, который дополнили серьги ювелирного дома Tiffany & Co.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал четыре принципа для мирных переговоров с Украиной. Возможен ли диалог и на что будет опираться Москва?

    ЕС захотел построить в Узбекистане специализированные центры с одной целью

    Актер из «Слова пацана» назвал один из самых красивых районов Москвы

    Россиянам ответили на вопрос о включенном целый день кондиционере

    В Колумбии нашли чемодан с останками модели

    Зендея с обнаженным прессом вышла на публику с Томом Холландом

    Россиянам назвали четыре сигнализирующих о деменции «красных флага»

    ЕС сократил импорт российского алюминия

    Россиянин описал одно действие туристов на Маврикии фразой «реальный риск для жизни»

    Российский школьник попал в реанимацию из-за бензина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok