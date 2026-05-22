Зендея в откровенном образе попала на обложку Elle

Актриса Зендея в откровенном топе Louis Vuitton попала на обложку Elle

Американская актриса Зендея в откровенных образах снялась для нового выпуска Elle. Снимки опубликованы на сайте издания.

Знаменитость попала на обложку в оголяющем тело топе Louis Vuitton, который дополнили серьги ювелирного дома Tiffany & Co. Кроме того, героиня фотосессии позировала в коричневом пальто на голое тело и ботинках бренда Le Silla.

В интервью журналисту Алексису Океово Зендея рассказала об уже вышедших и предстоящих проектах. Автором съемки выступил фотограф Норман Жан Рой, а стилистом — Лоу Роуч.

В апреле Зендея в обнажающем грудь наряде посетила премьеру нового сезона «Эйфории».