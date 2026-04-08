Зендея в обнажающем грудь наряде посетила премьеру нового сезона «Эйфории»

Актриса Зендея в откровенном платье посетила премьеру нового сезона «Эйфории»

Американская актриса Зендея в откровенном наряде посетила премьеру нового третьего сезона сериала «Эйфория» в Лос-Анджелесе. Фото публикует Page Six.

29-летняя телезвезда пришла на ковровую дорожку в коричневом облегающем платье арабского модного бренда Ashi Studio. Оно было выполнено из атласной ткани, а также имело длинный шлейф и обнажающий грудь и спину вырез.

Кроме того, стилисты подобрали сияющие серьги и остроносые туфли в тон платью. Визажисты, в свою очередь, сделали знаменитости макияж с акцентом на глаза и губы, нанеся на них тени и помаду в светло-коричневых и песочных тонах.

Ранее Зендея показала фото в свадебном наряде в поддержку фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном. Тогда актриса предстала перед камерой в белом приталенном макси-платье с П-образным вырезом и шлейфом. Также она уложила волосы в пучок, прикрепив к нему фату