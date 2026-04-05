12:58, 5 апреля 2026

Зендея показала фото в свадебном платье в поддержку фильма «Вот это драма!»
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zendaya

Американская актриса Зендея показала фото в свадебном наряде в поддержку фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом приталенном макси-платье с П-образным вырезом и шлейфом. Также она уложила волосы в пучок, прикрепив к нему фату.

«"Драма" официально вышла в прокат. Надеюсь, вам всем понравится этот хаос», — указала в подписи звезда, исполнившая в данном фильме главную роль.

В свою очередь, в марте Зендея прокомментировала распространившиеся в соцсетях фотографии, якобы сделанные на ее свадьбе с актером Томом Холландом.

О том, что Холланд и Зендея обручились, стало известно 1 октября 2025 года, когда актер назвал звезду сериала «Эйфория» своей невестой. Артисты познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где Том Холланд сыграл заглавного супергероя, а Зендея — его одноклассницу Мишель Джонс Уотсон. В марте 2026 года стилист Лоу Роуч заявил, что артисты связали себя узами брака, их свадьба уже состоялась.

