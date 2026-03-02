Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:39, 2 марта 2026Культура

Вскрылась правда о тайной свадьбе Зендеи и звезды «Человека-паука»

Стилист Лоу Роуч рассказал, что свадьба Зендеи и Тома Холланда уже состоялась
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Emma Mcintyre / Getty Images

Артисты Том Холланд и Зендея связали себя узами брака, их свадьба уже состоялась. Об этом сообщает Variety со ссылкой на звездного стилиста Лоу Роуча, раскрывшего правду о тайной церемонии на красной дорожке вручения наград Гильдии киноактеров США.

«Свадьба уже состоялась. Вы все пропустили», — признался Роуч. На уточняющий вопрос журналистки о том, правда ли его слова, стилист ответил: «Самая настоящая правда».

О том, что Холланд и Зендея обручились, стало известно 1 октября, когда актер назвал звезду сериала «Эйфория» своей невестой. Артисты познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где Том Холланд сыграл заглавного супергероя, а Зендея — его одноклассницу Мишель Джонс Уотсон. Они оба также играли в двух следующих картинах франшизы о Человеке-пауке и появятся в предстоящем продолжении «Человек-паук: Совершенно новый день». Также пара появится и в новом блокбастере Кристофера Нолана «Одиссея».

