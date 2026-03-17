14:01, 17 марта 2026Культура

Зендея назвала фейком свадебные фото со звездой «Человека-паука»

Зендея подтвердила, что фото с ее свадьбы с Томом Холландом созданы с помощью ИИ
Ольга Коровина

Фото: Aurore Marechal / Getty Images

Американская актриса Зендея прокомментировала распространившиеся в соцсетях фотографии, якобы сделанные на ее свадьбе с Томом Холландом. Об этом пишет Rolling Stone.

Зендея не сообщила, действительно ли тайно вышла замуж, однако подтвердила, что снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). «Многие в них поверили. Мне говорили: "Ваши свадебные фотографии потрясающие", а я отвечала, что они не настоящие», — поделилась актриса. По ее словам, некоторые люди из ее окружения не усомнились в правдивости снимков и обиделись, что их не пригласили на свадьбу.

О том, что Холланд и Зендея обручились, стало известно 1 октября, когда актер назвал звезду сериала «Эйфория» своей невестой. Артисты познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где Том Холланд сыграл заглавного супергероя, а Зендея — его одноклассницу Мишель Джонс Уотсон. В марте 2026 года стилист Лоу Роуч заявил, что артисты связали себя узами брака, их свадьба уже состоялась.

    Последние новости

    В Израиле заявили об уничтожении серого кардинала Ирана. В это же время в его соцсетях появилась новая публикация

    Приговор террористам из «Крокуса» захотели ужесточить

    Россиян призвали воздержаться от частых больничных

    Дерипаска описал проблемы российской экономики из-за конфликта в Иране

    Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

    В Европе призвали США успокоиться

    Британцам предрекли ограничения на розничную продажу топлива

    Россияне оценили состояние дорог весной

    Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

    В России резко упало число выданных автокредитов

    Все новости
