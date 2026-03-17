Зендея назвала фейком свадебные фото со звездой «Человека-паука»

Зендея подтвердила, что фото с ее свадьбы с Томом Холландом созданы с помощью ИИ

Американская актриса Зендея прокомментировала распространившиеся в соцсетях фотографии, якобы сделанные на ее свадьбе с Томом Холландом. Об этом пишет Rolling Stone.

Зендея не сообщила, действительно ли тайно вышла замуж, однако подтвердила, что снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). «Многие в них поверили. Мне говорили: "Ваши свадебные фотографии потрясающие", а я отвечала, что они не настоящие», — поделилась актриса. По ее словам, некоторые люди из ее окружения не усомнились в правдивости снимков и обиделись, что их не пригласили на свадьбу.

О том, что Холланд и Зендея обручились, стало известно 1 октября, когда актер назвал звезду сериала «Эйфория» своей невестой. Артисты познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где Том Холланд сыграл заглавного супергероя, а Зендея — его одноклассницу Мишель Джонс Уотсон. В марте 2026 года стилист Лоу Роуч заявил, что артисты связали себя узами брака, их свадьба уже состоялась.