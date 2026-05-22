Россия взяла под контроль крупный населенный пункт в Запорожской области

ВС России взяли под контроль Верхнюю Терсу в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

«Взят под контроль крупный населенный пункт Верхняя Терса, который являлся важным логистическим и оборонительным узлом противника», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате боев было уничтожено более двух рот Вооруженных сил Украины (ВСУ), 17 пикапов, 15 квадроциклов и 32 наземных роботизированных комплекса.

Ранее боец ВСУ с позывным Тень заявил, что российские войска якобы готовят плацдарм для массированного штурма у Малой Токмачки на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, бои за Орехов могут начаться уже летом этого года.