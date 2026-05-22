13:15, 22 мая 2026

Раскрыт неожиданный механизм защиты мозга от деменции

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Ученые из Медицинского центра Университета Рочестера пришли к выводу, что сон играет ключевую роль в «очистке» мозга от токсичных веществ, связанных с развитием деменции. Обзор исследований опубликовали в журнале Science.

Исследователи объяснили, что во время сна мозг не отключается, а переходит в особый режим работы. В этот период синхронизируются активность нервных клеток, дыхание, сердечный ритм и движение спинномозговой жидкости. Благодаря этому активируется так называемая глимфатическая система — механизм, который выводит из мозга продукты обмена и вредные белки.

По словам ученых, именно ночью мозг наиболее эффективно избавляется от амилоида и тау-белка — веществ, накопление которых связывают с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Если сон становится плохим или прерывистым, система очистки начинает работать хуже.

Авторы работы считают, что это может объяснить, почему хронический стресс, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания, старение и постоянный недосып повышают риск когнитивных нарушений. Все эти состояния нарушают ночные ритмы мозга и мешают нормальному выведению токсинов.

Кроме того, исследователи назвали возможный ранний маркер проблем — вариабельность сердечного ритма во сне. Этот показатель уже умеют измерять многие умные часы и фитнес-браслеты. В будущем такие устройства могут помочь врачам выявлять риск деменции еще до появления первых симптомов.

Ранее стало известно, что дополнительный сон после недосыпа снижает риск преждевременной смерти.

