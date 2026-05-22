14:01, 22 мая 2026

Мадьяр призвал к новому мирному договору с гарантиями для Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Международное сообщество не выполнило свои обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает Clash Report.

«Проблема в том, что международная сцена не выполнила свою задачу и не гарантировала целостность и независимость Украины», — отметил венгерский политик. Он напомнил, что эти гарантии были закреплены в Будапештском меморандуме 1994 года.

По словам Мадьяра, теперь необходим новый мирный договор с реальными гарантиями безопасности. При этом венгерский премьер подчеркнул, что его страна не планирует отправлять военнослужащих на Украину.

Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт поддерживает скорейшее достижение длительного прекращения огня на Украине. По словам венгерского премьера, конфликт необходимо урегулировать как можно скорее.

Кроме того, глава венгерского правительства выразил надежду, что текущие переговоры между Венгрией и Украиной завершатся успешно и откроют новую страницу в отношениях двух стран.

