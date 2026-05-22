Под Москвой семиклассник забрался на крышу движущейся электрички и не выжил

На северо-востоке Подмосковья семиклассник забрался на крышу движущейся электрички и не выжил. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, трагедия с 14-летним школьником произошла на станции Фрязино. Несовершеннолетний получил удар током. Подоспевшие сотрудники станции спасти подростка не смогли.

Как утверждает MK.RU, родители юноши знали о его опасном увлечении. Они не раз проводили с ним беседы. Тем не менее юноша к советам взрослых не прислушался и продолжил экстремальное катание.

До этого сообщалось, что подростка без признаков жизни нашли на крыше электрички в Московской области. В день трагедии подросток находился в компании друзей. Он из многодетной семьи, которая считалась неблагополучной.