Экономика
15:36, 22 мая 2026Экономика

Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

Доцент Леонова: Продавать картофель с огорода нужно в соответствии с законом
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выращивать картофель на даче можно, но его продажа может караться административным штрафом. Об этом в беседе с «Праймом» напомнила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Перепродавать выращенный картофель необходимо в соответствии с действующим законодательством. Этим вопросом заведует Россельхознадзор. Чтобы не навлечь на себя штрафы, нужно использовать исключительно сертифицированные семена и оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если будет выявлено нарушение в реализации семян, сумма взыскания составит от 300 до 500 рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации можно схлопотать штраф от 500 рублей до 2 тысяч рублей, уточнила Леонова.

Ранее дачников предупредили об уголовной ответственности за обработку почвы пестицидами или агрохимикатами. Применение таких веществ расценивается как порча плодородных земель и в некоторых случаях грозит уголовной ответственностью.

