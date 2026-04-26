Дачников предупредили об уголовной ответственности за один тип обработки земли

07:27, 26 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Геоэколог Дубоделов: Отравление почвы грозит уголовной ответственностью
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Дачникам грозит административная ответственность за порчу плодородного слоя почвы пестицидами или агрохимикатами, рассказал «Ленте.ру» геоэколог, дендролог, специалист проекта «Мой гектар» Петр Дубоделов.

«Если в результате применения пестицидов или агрохимикатов происходит порча плодородного слоя почвы, применяется административная ответственность по статье 8.6 КоАП РФ. Эта статья охватывает нарушения правил обращения с такими веществами и ухудшение состояния земли», — объяснил эксперт.

Если последствия оказались более серьезными, например, причинен вред здоровью человека либо окружающей среде, то может последовать уголовная ответственность.

«Если же последствия более серьезные, например, произошло загрязнение, отравление почвы или причинен вред здоровью человека либо окружающей среде, возможна уже уголовная ответственность по статье 254 УК РФ. Здесь ключевое значение имеет причинно-следственная связь между применением химикатов и наступившими последствиями, а также наличие подтвержденных превышений норм загрязнения», — рассказал Дубоделов.

Ранее эксперт сообщил, что при контроле за использованием химикатов на даче речь идет о соблюдении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Дачников также предупредили о штрафах за борщевик. Если он разрастется на соседние участки, их владельцы имеют право обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор.

