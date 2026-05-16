Падение украинских БПЛА в Прибалтике вызвало переполох на Западе

TEC: Падение украинских БПЛА в Латвии вызвало политический кризис

Падение украинских беспилотников (БПЛА) в Прибалтике вызвало переполох на Западе. Об этом пишет The European Conservative (TEC).

По мнению авторов публикации, отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини после падения украинских дронов в стране вызвала политический кризис. Они отметили, что правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы за несколько месяцев до выборов. «Причина была внутренней, но ситуация напрямую связана с Киевом — после взрыва нескольких беспилотников, залетевших в воздушное пространство Латвии с Украины на пути в Россию», — подчеркнули журналисты.

По информации издания, правительства Брюсселя и стран Прибалтики боятся, что раскол в политической системе Латвии из-за инцидента повлияет на курс по поддержке Украины.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. Как заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, дрон мог принадлежать Украине.