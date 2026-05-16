Фицо сильно удивился желанию Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

Фицо рассказал, что удивился желанию Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что сильно удивился желанию канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с ним о его поездке в Москву на День Победы. Его слова передает ТАСС.

«Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он (Мерц — прим. «Ленты.ру») должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело (...) канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», — сказал Фицо.

Ранее Мерц заявил, что Фицо ждет разговор о его визите в Россию на День Победы. Канцлера ФРГ жестко осадил финский политик Армандо Мема: по его мнению, Мерц «не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву».

Во время поездки в Россию Фицо посетовал, что в ЕС нет уважения к событиям Второй мировой войны. Он объяснил это тем, что история в европейских странах извращается.