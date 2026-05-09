Мерц пообещал поговорить с Фицо после его возвращения из Москвы

19:45, 9 мая 2026

Мерц: Премьера Словакии Фицо ждет разговор после возвращения из Москвы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор после возвращения из Москвы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, передает РИА Новости.

«Мы поговорим с ним (Фицо — прим. «Ленты.ру») об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — отметил Мерц.

9 мая Фицо заявил, что в Европе возникает новый «железный занавес». Он отметил, что поддерживает взаимовыгодные дружественные отношения с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил о сложном перелете словацкого премьера на парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фицо летел в Москву через Чехию, Германию и Швецию.

