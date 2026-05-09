15:01, 9 мая 2026Мир

Фицо увидел «железный занавес» в Европе

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Новый «железный занавес» возникает в Европе. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Я вижу, что у нас опять возникает "железный занавес". Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фицо выразил уверенность, что Россия и Словакия в ближайшее время могут сделать несколько шагов, которые будут направлены «на воссоздание нормальных отношений».

Ранее Путин пошутил о сложном перелете Фицо на парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Словакии летел в Москву через Чехию, Германию и Швецию.

8 мая Фицо во время визита в Москву заявил, что в европейских странах история извращается, поэтому там нет уважения к событиям Второй мировой войны.

