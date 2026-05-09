14:20, 9 мая 2026Россия

Путин пошутил о долгом перелете Фицо на парад Победы в Москву

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил о сложном перелете премьер-министра Словакии Роберта Фицо на парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.

Фицо рассказал российскому лидеру о долгом путешествии на самолете в Москву через три страны — Чехию, Германию и Швецию. «Но это все равно лучше, чем на машине», — описал ситуацию словацкий премьер. «И на лошади», — пошутил в ответ Путин.

Президент России и премьер-министр Словакии проводят в Москве переговоры, на которых обсуждается сотрудничество двух стран, а также актуальные международные вопросы.

18 апреля Литва и Латвия заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. 19 апреля об аналогичной мере сообщила Эстония. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

