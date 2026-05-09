В Кремле начались переговоры Путина с европейским лидером

В Кремле начались переговоры Путина и Фицо

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, перед началом официальной беседы политики провели разговор «на ногах» в Зеленой гостиной при помощи переводчика. Оттуда лидеры направились в Зал ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца, где пройдут сами переговоры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Роберт Фицо еще не передавал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

О том, что словацкий премьер намерен передать российскому лидеру послание, стало известно 7 мая.