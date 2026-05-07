23:17, 7 мая 2026Мир

Премьер Словакии передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая

Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец, пишет Marker.

«Он также может получить ценную информацию от российского президента [Владимира Путина] о том, как тот видит усилия по прекращению войны», — сообщил Хованец.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что поездка словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. По его словам, Фицо также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

