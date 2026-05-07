Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 7 мая 2026Мир

В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву на 9 Мая знаком уважения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. Об этом в интервью газете El País заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.

«Совершенно очевидно, что в 1945 году нас освободила Красная Армия. (...) Мы должны помнить об этом. (...) В этом нет никакого политического подтекста. Это просто знак уважения, не более того», — сказал он.

Калиняк отметил, что Фицо также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы в Москве. Он отметил, что Кремль своевременно сообщит список иностранных гостей, которые примут участие в торжествах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    Оценены шансы «Краснодара» выйти в финал Кубка России

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok