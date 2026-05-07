Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву на 9 Мая знаком уважения

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. Об этом в интервью газете El País заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.

«Совершенно очевидно, что в 1945 году нас освободила Красная Армия. (...) Мы должны помнить об этом. (...) В этом нет никакого политического подтекста. Это просто знак уважения, не более того», — сказал он.

Калиняк отметил, что Фицо также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы в Москве. Он отметил, что Кремль своевременно сообщит список иностранных гостей, которые примут участие в торжествах.