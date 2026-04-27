00:43, 27 апреля 2026Россия

Кремль анонсировал визит зарубежных лидеров в Россию на День Победы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Слова чиновника приводят «Известия».

Песков подчеркнул, что День Победы для России является одним из самых значимых праздников. «Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», — сказал он, отвечая на вопрос о том, пригласят ли на День Победы лидеров недружественных государств.

Чиновник сообщил, что некоторые лидеры уже изъявили желание посетить парад Победы, но не назвал конкретные фамилии.

Ранее Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит, кто из иностранных гостей примет участие в праздновании парада Победы.

    Последние новости

    «Их нефтяная инфраструктура обрушится». Трамп дал Ирану три дня

    Над регионами России за неделю сбили более 2700 дронов ВСУ

    Киркоров рассказал о своих опасениях из-за SHAMAN

    В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

    Кремль анонсировал визит зарубежных лидеров в Россию на День Победы

    Названы самые клиентоориентированные госорганы

    Минобороны отчиталось о взятых под контроль ВС России населенных пунктах

    Конгрессмен рассказал об НЛО размером с футбольное поле

    Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА

    Полиция Лондона допросит сотрудников офиса премьер-министра

    Все новости
