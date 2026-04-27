Кремль анонсировал визит зарубежных лидеров в Россию на День Победы

Песков: Несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Слова чиновника приводят «Известия».

Песков подчеркнул, что День Победы для России является одним из самых значимых праздников. «Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», — сказал он, отвечая на вопрос о том, пригласят ли на День Победы лидеров недружественных государств.

Чиновник сообщил, что некоторые лидеры уже изъявили желание посетить парад Победы, но не назвал конкретные фамилии.

Ранее Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит, кто из иностранных гостей примет участие в праздновании парада Победы.