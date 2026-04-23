13:41, 23 апреля 2026Мир

В Кремле высказались об иностранных лидерах на праздновании 9 Мая в Москве

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПраздники в России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Кремль своевременно сообщит, кто из иностранных гостей примет участие в праздновании парада Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что празднования Дня Победы в Москве посетят «порядка 20 глав государств и правительств».

«Вы знаете, мне ничего не известно о таком порядке, я вам честно скажу. Но, безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы», — подчеркнул представитель Кремля.

21 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Россию не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией. Он назвал своим долгом проявить уважение к воинам-освободителям и почтить их память.

