21:22, 21 апреля 2026Мир

Фицо ответил на критику своего визита в Москву

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал свой визит в Москву на День Победы. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, поездка в Россию не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией. Он подчеркнул, что не будет посещать военный парад, как и в прошлом году, но должен «проявить уважение к воинам-освободителям».

«Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Это была Красная армия, а не российская. Если [вы знаете, что] десятки тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата?», — сказал политик.

Ранее Фицо заявил, что попытки поставить Россию на колени являются плохой и неработающей стратегией. «Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал он.

    Последние новости

    «Последуют жесткие ответные меры». Япония пересмотрела один из итогов Второй мировой войны. Как это связано с помощью Украине?

    В России опечалились из-за решения Франции по Второй мировой войне

    Егор Бероев впервые высказался о 21-летней возлюбленной

    Фицо ответил на критику своего визита в Москву

    Инструкторы штурмовиков ВСУ убили отца-одиночку

    В Словакии согласились поддержать санкции против России при одном условии

    США предупредили о жестком ответе Ирана

    Каллас пожаловалась на партнеров ЕС из-за Украины

    В Финляндии обратились с призывом к Зеленскому

    108-летняя подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия

    Все новости
