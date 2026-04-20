Премьера Словакии предупредили о возможном покушении в Киеве

Вице-спикер Словакии Гашпар заявил о риске покушения на Фицо в Киеве

В случае поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев существует риск покушения на него, сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Фицо, однако премьер отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно. Он назвал подобные предложения неуместными. «Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — заявил Гашпар.

Ранее Фицо заявил, что попытки поставить Россию на колени являются плохой и неработающей стратегией. «Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал он.