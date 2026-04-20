Премьера Словакии предупредили о возможном покушении в Киеве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 20 апреля 2026

Вице-спикер Словакии Гашпар заявил о риске покушения на Фицо в Киеве
Марина Совина (ночной редактор)
Роберта Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В случае поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев существует риск покушения на него, сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Фицо, однако премьер отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно. Он назвал подобные предложения неуместными. «Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — заявил Гашпар.

Ранее Фицо заявил, что попытки поставить Россию на колени являются плохой и неработающей стратегией. «Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok