Фицо: Русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил желание многих стран поставить Россию на колени. Об этом он высказался во время встречи со студентами.

Политик назвал попытки поставить Россию на колени плохой и неработающей стратегией.

Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По его словам, Европейский союз (ЕС) не может предложить абсолютно ничего с точки зрения мира, а только продолжает говорить о войне. Он добавил, что ЕС верит в ослабление России через поддержку Украины, но маловероятно, что такое может произойти.

Словакия поставила ультиматум ЕС по санкциям против России

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Политолог, публицист Георгий Дибров подчеркнул, что у Словакии есть все возможности для блокировки 20-го пакета санкций ЕС. По его словам, это связано с тем, что в ЕС решения принимаются единогласно всеми странами-членами. Данное положение закреплено в Лиссабонском договоре, который определяет вопросы безопасности и внешней политики ЕС.

Несмотря на некоторые геополитические сложности, можно сказать определенно, что «один в поле воин». Своими действиями Словакия демонстрирует борьбу не за Россию, а за свои национальные интересы и за здравый смысл в политике и экономике Георгий Дибров Политолог, публицист

Словакия отказалась блокировать кредит для Украины

Бланар заявил, что Словакия не будет блокировать выдачу Украине кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

При этом в марте сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали кредит Киеву. Тогда Фицо заявил, что Словакия перенимает эстафету от Венгрии, чтобы добиться восстановления прокачки нефти через Украину.

Фицо также жестко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что политик не должен думать, что все вокруг будут исполнять его желания. По его словам, президент Украины делает вид, что нефтепровод «Дружба» поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так.

Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Словакия призвала Европу к диалогу с Путиным

Фицо призвал европейских политиков напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Я уже сейчас призываю каждого европейского политика: «Встречайтесь с российским президентом, разговаривайте с ним, потому что в этих разговорах вы получаете ценную информацию и можете влиять на решения президента в будущем» Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Политик рассказал, что в мае прошлого года, когда он направлялся в Россию, Эстония и другие балтийские страны запретили пролет его самолета через свою территорию. По его словам, спустя некоторое время в кулуарах к нему подходили премьер-министры этих же стран, расспрашивая о встрече с Путиным. Политик расценил такое поведение как проявление лицемерия.