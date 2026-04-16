18:08, 16 апреля 2026Мир

Словакия отказалась блокировать кредит для Украины

Глава МИД Бланар: Словакия не будет блокировать кредит ЕС для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Kira Hofmann / Imago / Globallookpress.com

Словакия не будет блокировать выдачу Украине кредита от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, передает словацкий портал Noviny.

По словам главы МИД, Братислава не будет блокировать выделение Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, который ранее был заблокирован Венгрией. Бланар также обратил внимание, что позиция формирующегося нового правительства Венгрии свидетельствует о готовности поддержать выделение Евросоюзом этих средств.

Ранее Бланар заявил, что Словакия намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

