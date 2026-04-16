Словакия поставила ультиматум ЕС по санкциям против России

Бланар: Словакия намерена блокировать санкции ЕС против РФ из-за «Дружбы»

Словакия намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар, передает агентство ČTK.

«Словакия готова блокировать принятие предстоящего двадцатого пакета санкций Европейского союза против России (...) до тех пор, пока Братислава не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба"», — приводит агентство слова министра.

Ранее представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что любое смягчение санкций в отношении России не принесет пользы для Европейского союза. Так она прокомментировала решение Вашингтона не продлевать временное разрешение на операции с российской нефтью на фоне конфликта вокруг Ирана.