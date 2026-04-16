15:11, 16 апреля 2026Мир

Словакия поставила ультиматум ЕС по санкциям против России

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kira Hofmann / Imago / Globallookpress.com

Словакия намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар, передает агентство ČTK.

«Словакия готова блокировать принятие предстоящего двадцатого пакета санкций Европейского союза против России (...) до тех пор, пока Братислава не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба"», — приводит агентство слова министра.

Ранее представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что любое смягчение санкций в отношении России не принесет пользы для Европейского союза. Так она прокомментировала решение Вашингтона не продлевать временное разрешение на операции с российской нефтью на фоне конфликта вокруг Ирана.

