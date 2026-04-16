В Еврокомиссии высказались о смягчении санкций против России

Любое смягчение санкций в отношении России не принесет пользы для Европейского союза (ЕС). Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Паула Пиньо, запись ее выступления доступна на сайте ЕК.

«Мы считаем, что в целом предоставление какого-либо смягчения санкций в отношении России в настоящий момент не является полезным для поддержания давления на Россию», — сказала политик.

Так она прокомментировала решение Вашингтона не продлевать временное разрешение на операции с российской нефтью на фоне конфликта вокруг Ирана. Пиньо напомнила, что американская мера изначально носила временный характер и касалась лишь грузов, отправленных до эскалации конфликта.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. Штаты приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.