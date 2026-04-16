Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 16 апреля 2026Мир

В Еврокомиссии высказались о смягчении санкций против России

Представитель ЕК Пиньо: Смягчение санкций в отношении РФ не принесет пользы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Санкции против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Любое смягчение санкций в отношении России не принесет пользы для Европейского союза (ЕС). Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Паула Пиньо, запись ее выступления доступна на сайте ЕК.

«Мы считаем, что в целом предоставление какого-либо смягчения санкций в отношении России в настоящий момент не является полезным для поддержания давления на Россию», — сказала политик.

Так она прокомментировала решение Вашингтона не продлевать временное разрешение на операции с российской нефтью на фоне конфликта вокруг Ирана. Пиньо напомнила, что американская мера изначально носила временный характер и касалась лишь грузов, отправленных до эскалации конфликта.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. Штаты приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Экономическая блокада Приднестровья усилится

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok