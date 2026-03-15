«Санкции вернутся». Трамп пообещал снова ввести ограничительные меры против России, но назвал необходимое для этого условие

Трамп пообещал вернуть антироссийские санкции, как только завершится кризис

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что вернет связанные с нефтью санкции против России. Политик уточнил, что сделает это лишь тогда, когда стабилизируются цены на энергоресурсы, подорожавшие из-за атак США на Иран..

Как только кризис завершится, они [санкции] вернутся Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, смягчение санкций связано с тем, что он хочет доступной нефти для мира.

США разрешили покупку российской нефти

США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Выданная Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США лицензия допускает только те операции и виды деятельности, которые прямо перечислены в документе. Любые другие действия, в том числе связанные с Ираном, его правительством или товарами и услугами из этой страны, ею не разрешаются. Как указано в генеральной лицензии, операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

По словам министра финансов США Скотта Бессента, американское правительство приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море Скотт Бессент Министр финансов США

Бессент уточнил, что это лишь краткосрочная мера и она не принесет России значительной финансовой выгоды. Сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл, в свою очередь, заявил, что американская сторона может вернуть санкции против России так же быстро, как и отменить их. По его словам, глобальная энергетическая ситуация на фоне войны с Ираном «очень деликатная».

Решение Трампа назвали подарком Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Трампа снять санкции против нефти России не помогает миру и принесет Москве миллиарды долларов. Он добавил, что обеспокоен таким решением.

Смягчение санкций в отношении российской нефти со стороны США может предоставить России сумму около 10 миллиардов долларов. (...) Это точно не помогает миру Владимир Зеленский Президент Украины

Решением Трампа также оказался недоволен и бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, это стало «большим подарком Кремлю», но Трампу не следовало этого делать.

При этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз (ЕС) последовать примеру США и ослабить нефтяные санкции против России. По его словам, это прагматичный выбор.