Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

Макгарри: Грузия пообещала не пускать к себе нефтетанкеры из РФ

Власти Грузии пообещали не принимать в свои морские терминалы российские танкеры. О таком решении этой постсоветской страны сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе.

«Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в ее порты», — заявила пресс-секретарь. Также Тбилиси пообещал прекратить реэкспорт российской нефти, уточнила Макгарри.

Как пояснила официальный представитель ЕК, решение связано с обеспокоенностью Европы действиями грузинских властей, которые вели к нарушению режима европейских санкций. Макгарри добавила, что ЕК будет внимательно следить за ситуацией.

Мы, не колеблясь, твердо выступим против любого субъекта, который будет подрывать воздействие наших санкций Шивон Макгарри официальный представитель ЕК

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Грузии пригрозили санкциями из-за российской нефти

Евросоюз (ЕС) решил в 20-м пакете антироссийских санкций установить полный запрет на связанные с поставками российской сырой нефти морские услуги. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в начале февраля 2026 года. Позже стало известно, что в рамках этого пакета ЕС захотел ввести санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью. Речь шла в том числе о грузинском терминале Кулеви.

Однако ряд европейских стран выступили против введения санкций в отношении иностранных портов. В частности, против рестрикций в отношении грузинского порта Кулеви оказались Италия и Венгрия.

Вскоре специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан проинформировал МИД Грузии о том, что объединение передумало вводить рестрикции против грузинского порта. Соответствующее решение объяснили обещанием грузинских властей и оператора порта не обслуживать суда, попавшие под санкции, и не пускать их в порт.

Эти обязательства имели решающее значение в процессе нашей оценки и в конечном итоге привели к исключению порта Кулеви из 20-го пакета санкций Дэвид О'Салливан спецпредставитель ЕС по санкциям

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В России отреагировали на желание ЕС ввести санкции против портов третьих стран

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал инициативу Евросоюза ввести санкции против портов третьих стран.

Я их просто не понимаю. С одной стороны, они ноют, что надо начинать разговаривать с Россией, жить так дальше невозможно, эти постоянные проблемы с энергоносителями, с оплатой — у них не меньше трудностей, чем у нас — а с другой стороны, продолжают наращивать пакет уже 20-й, потом будет 21-й, 22-й Владимир Джабаров сенатор

По словам политика, пакетами санкций проблемы не решить, но Европа никак этого не поймет. Сенатор назвал главной проблемой в отношениях со странами ЕС то, «что они почему-то решили, что Украина должна спасать Европу». При этом, заверил Джабаров, Россия не собирается нападать на Европу. Европейских политиков сенатор назвал оторванными от реальности и призвал спокойно относиться к этому и жестко отвечать на попытки ограничить внешнеэкономическую деятельность России.

Грузия закупила рекордное количество российской нефти

В январе 2026-го Грузия импортировала российскую нефть на 15,2 миллиона долларов. Примечательно, что в начале года Россия стала единственным поставщиком нефти для Грузии. В 2025-м страна закупала нефть у РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов).

При этом поставки российской нефти в Грузию в 2025 году увеличились более чем в 16 раз. В прошлом году поставки топлива достигли рекордных 95,8 миллиона долларов. В общей сложности объем импорта за год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн.