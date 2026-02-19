Реклама

Экономика
20:37, 19 февраля 2026

Бывшая республика СССР закупила российской нефти на миллионы долларов

Статслужба Грузии: Импорт российской нефти в январе составил 15,2 млн долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В январе 2026-го Грузия импортировала российской нефти на миллионы долларов. Об этом со ссылкой на статслужбу бывшей республики СССР сообщает РИА Новости.

Импорт российского сырья оценили в 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом, наоборот, выросла — в январе 2025-го поставок в Грузию не велось.

В начале года Россия стала единственным поставщиком нефти для Грузии. В 2025-м страна закупала нефть у РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов).

Поставки нефтепродуктов в январе увеличились почти на 20 процентов, до 25,5 миллиона долларов. В сравнении с прошлым январем объемы упали в 2,2 раза.

В январе 2025 года Грузия импортировала из России более 78,2 тысячи тонн нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2024 года. На поставки из России пришлось более половины от количества приобретенных закавказским государством нефти и нефтепродуктов.

По итогам 2025-го Поставки российской нефти в Грузию увеличились более чем в 16 раз. Поставки топлива достигли рекордных 95,8 миллиона долларов. В общей сложности объем импорта за год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн.

