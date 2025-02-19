Грузия закупила рекордное количество российской нефти

ТАСС: Поставки нефти из РФ в Грузию достигли в январе рекордных 78,2 тысячи тонн

Грузия в январе 2025 года импортировала из России более 78,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, что в полтора раза больше аналогичного показателя в 2024-м. Как сообщает ТАСС, уровень поставок оказался рекордным, превысив 75,07 тысячи тонн в январе 2023 года.

Уточняется, что стоимость закупленных Грузией в прошлом месяце российских углеводородов составила 55,3 миллиона долларов против 37,1 миллиона годом ранее.

Всего на поставки из России пришлось более половины от количества приобретенных закавказским государством нефти и нефтепродуктов. Как следует из представленных данных, общий объем их импорта превысил в январе 143,4 тысячи тонн. В топ-3 поставщиков вошли также Румыния (23,7 тысячи тонн) и Болгария (22,8 тысячи).

Россия также наращивает ввоз некоторых видов продукции из Грузии. Так, в 2024 году импорт виски в этом направлении вырос в десятки раз, до 1,3 тысячи тонн. В предыдущие два года его объем составлял лишь 22,12 и менее 10 тонн.