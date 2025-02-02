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22:09, 2 февраля 2025Экономика

Россия нарастила импорт виски из Грузии до рекордных значений

Россия в 2024 году нарастила импорт виски из Грузии в 60 раз
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Импорт грузинского виски на российский рынок в 2024 году составил свыше 1,3 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

Отмечается, что такой показатель в десятки раз превосходит поставки предыдущих лет. В частности, в 2023 году этот показатель составлял лишь 22,12 тонны, а до этого — менее 10 тонн.

Кроме того, подчеркивается, что российский рынок составил около половины от всего экспорта грузинского виски. Суммарный экспорт продукта вырос на 3,5 процента год к году.

Виски из Грузии, помимо России, поставляется в Армению и страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в 2024 году импорт свиней из России в Грузию вырос на 20 процентов. В прошлом году страна не закупала живых овец, в то время как поставки крупного рогатого скота увеличились на 20 процентов и достигли рекордных объемов в 12,8 миллиона долларов. Это исторический максимум за всю историю ведения статистики с 2014 года.

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