Грузия закупилась российскими свиньями

Статслужба Грузии: Импорт свиней из России в 2024 году вырос на 20 %

В 2024 году импорт свиней из России в Грузию вырос на 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные статслужбы республики сообщает РИА Новости.

В прошлом году Грузия не закупала живых овец, в то время как поставки крупного рогатого скота увеличились на 20 процентов и достигли рекордных объемов в 12,8 миллиона долларов. Это исторический максимум за всю историю ведения статистики с 2014 года.

Поставки свиней увеличились почти на пять миллионов долларов (плюс 20 процентов) и составили 32,9 миллиона долларов. Показатель стал рекордным с 2001 года. Также Россия увеличила поставки лошадей (плюс порядка 25 процентов) — до 49 тысяч долларов.

За 2024 год Россия стала главным поставщиком живого крупного рогатого скота для Грузии. В тройку лидеров также вошли Эстония (1,3 миллиона долларов) и Латвия (1,1 миллиона). Также Россия стала первой по поставкам свиней, ближайшим конкурентом стала Бельгия с показателем в 307 тысяч долларов. В общей сложности поставки животных составили 45,8 миллиона долларов (плюс 14 процентов к цифрам 2023 года).

Ранее стало известно, что в ноябре 2024-го Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 процентов, до 6,9 тысячи тонн. Этот результат оказался рекордным для данного месяца.