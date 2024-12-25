Одна страна резко нарастила поставки мандаринов в Россию

РИА Новости: Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 % в ноябре

По итогам ноября Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 процентов, до 6,9 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался рекордным для этого месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.

Для сравнения, в последний месяц осени прошлого года грузинский экспорт мандаринов в Россию оценивался в 5,5 тысячи тонн. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился на 1,4 тысячи тонн. Достигнутый в ноябре 2024-го результат оказался максимальным за последние десять лет (более ранние данные грузинское ведомство не публикует). Предыдущий рекорд в 6,7 тысячи тонн был зафиксирован в 2021 году.

Экспорт грузинских мандаринов в России вырос не только в физическом, но и в денежном выражении. Стоимость поставок в ноябре достигла максимальной для конца осени планки в 4,3 миллиона долларов. В результате Россия стала основным рынком сбыта для этой продукции из Грузии с долей почти в 73 процента. На втором месте по этому показателю оказалась Армения (2,3 тысячи тонн), покрывшая около 25 процентов экспорта.

В первой половине октября глава Ягодного союза Ирина Козий предупредила россиян о возможном двукратном удорожании мандаринов зимой. Подобные риски она связала с логистическими трудностями и усложнением трансграничных платежей из-за санкций. Она также указала на угрозу остаться без популярных марокканских клементинов из-за напряженной политической ситуации в африканской стране.

В то же время в Россельхознадзоре заявили, что проблем с поставками этих цитрусовых в Россию в настоящее время не наблюдается. По данным ведомства, в январе-ноябре 2024 года РФ нарастила импорт этой продукции на 14,4 процента, до 738,3 тысячи тонн. Основными экспортерами мандаринов стали Турция, Египет, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Иран, Грузия, Абхазия, Марокко и Пакистан.