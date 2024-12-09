Обеспеченность России мандаринами оценили

Россельхознадзор: Россия обеспечена достаточным объемом мандаринов к Новому году

С начала 2024 года и по 5 декабря импорт мандаринов в Россию вырос на 14,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года и достиг 738,3 тысячи тонн. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Как следствие, внутренний рынок России к Новому году обеспечен достаточным объемом мандаринов.

Основными поставщиками этих фруктов в РФ оказались Турция, Египет, Китай, ЮАР, Иран, Грузия, Абхазия, Марокко и Пакистан.

Ранее появился прогноз, что в декабре россияне могут столкнуться с ростом цен на мандарины. Причиной такого развития событий станут издержки связанные поставками, а также неопределенность в вопросе импорта из Абхазии.

В свою очередь экономист Алексей Плугов считает, что рост цен на мандарины к Новому году — это больше предрассудки, чем реальное положение дел. А экономист Вячеслав Чеглов предположил, что ближе к Новому году мандарины могут даже подешеветь.