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08:25, 18 ноября 2024Экономика

Россиян обнадежили по поводу цен на один продукт

Профессор РЭУ Чеглов заявил о возможном снижении цен на мандарины к новому году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ближе к новому году мандарины в России могут подешеветь по сравнению с нынешними ценами, потому что вырастет объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а магазины будут объявлять скидки для скорейшей продажи продукта. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Эксперт объяснил, что текущее подорожание связано непосредственно с ростом курса доллара, поскольку товар был законтрактован именно в американской валюте. Также повлияла подорожание логистики и сложности с расчетами, обойти которые не получается.

Ранее сообщалось, что из-за неурожая в Турции, сократившего экспорт в несколько раз, России может грозить дефицит мандаринов на фоне роста спроса к праздникам. Проблем добавляет и ситуация в Испании, где наводнения затопили две трети плантаций с цитрусовыми.

Частично компенсировать выпадающие объемы может Абхазия, которая ожидает рекордного за последние десять лет урожая, но его объемы не столь высоки, чтобы полностью снять напряженность.

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