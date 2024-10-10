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09:15, 10 октября 2024Экономика

Абхазия признала невозможность обеспечить Москву мандаринами

Глава Минсельхоза Абхазии Джопуа: закрыть дефицит мандаринов в Москве не выйдет

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Фермеры Абхазии поставляют мандарины во многие регионы России, но не смогут закрыть все потребности рынка, в том числе обеспечить Москву. Об этом в комментарии Агентству городских новостей (АГН) рассказал министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.

По его словам, если в российской столице из-за проблем с поставками из дальнего зарубежья возникнет дефицит мандаринов, то Абхазия сможет компенсировать лишь его часть.

Ранее эксперты предупредили, что этой зимой россияне могут остаться без марокканских мандаринов. Проблема с поставками этих цитрусовых связана как с санкциями, так и с нестабильной политической ситуацией в республике.

Представитель ягодного союза Ирина Козий отметила, что к настоящему времени импорт фруктов из Марокко, в том числе популярного в России сорта клементин, почти прекратился. По ее оценке, зимой мандарины в России подорожают в два раза, хотя обычно к декабрю эти цитрусовые, напротив, дешевели.

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