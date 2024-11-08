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01:45, 9 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов

«Известия»: в РФ может наступить дефицит мандаринов из-за неурожая в Турции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов грядущей зимой. Как сообщают «Известия», нехватка цитрусов может наступить из-за неурожая в Турции.

Из-за неурожая турецкий экспорт сократился в несколько раз. Также на поставки повлияло наводнение в Испании, затопленными оказались 2/3 плантаций, где выращивают цитрусы, заявили местные страховые компании.

Компенсировать дефицит мандаринов может Абхазия — местные фермеры ожидают рекордного за последние десять лет урожая. Цена абхазских фруктов на российских прилавках должна составить около 169 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что в России заметно подорожало молоко. С начала ноября 2023 года стоимость бутылки молока объемом 900 миллилитров в российских розничных магазинах увеличилась в среднем на 14,7 процента и достигла уровня в 86,6 рубля.

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