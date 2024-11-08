«Известия»: в РФ может наступить дефицит мандаринов из-за неурожая в Турции

Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов грядущей зимой. Как сообщают «Известия», нехватка цитрусов может наступить из-за неурожая в Турции.

Из-за неурожая турецкий экспорт сократился в несколько раз. Также на поставки повлияло наводнение в Испании, затопленными оказались 2/3 плантаций, где выращивают цитрусы, заявили местные страховые компании.

Компенсировать дефицит мандаринов может Абхазия — местные фермеры ожидают рекордного за последние десять лет урожая. Цена абхазских фруктов на российских прилавках должна составить около 169 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что в России заметно подорожало молоко. С начала ноября 2023 года стоимость бутылки молока объемом 900 миллилитров в российских розничных магазинах увеличилась в среднем на 14,7 процента и достигла уровня в 86,6 рубля.

