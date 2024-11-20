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18:01, 20 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о ценах на мандарины перед Новым годом

Эксперт Плугов: рост цен на мандарины к Новому году — это предрассудки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Рост цен на мандарины к Новому году — это больше предрассудки, чем реальное положение дел. Об этом «Абзацу» рассказал глава экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», кандидат экономических наук Алексей Плугов.

«В декабре в Россию поступает 35 процентов годового объема поставок мандаринов. Цена будет зависеть от объема поставок, цен на зарубежных рынках, изменения курса рубля», — рассказал эксперт. Еще он добавил, что Россия занимает первое место в мире по импорту мандаринов: фрукты поставляют Турция, Египет, Марокко, Китай и ЮАР.

Также, отметил эксперт, в течение этого года циклы подорожания и падения цен чередовались несколько раз. С начала года по начало ноября цена выросла на 5,2 процента, а в середине ноября снизилась на 5,4 процента.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов говорил, что ближе к концу года мандарины в России могут подешеветь. Он связал это с ростом поставок из-за рубежа.

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