Россиянам рассказали о ценах на мандарины перед Новым годом

Эксперт Плугов: рост цен на мандарины к Новому году — это предрассудки

Рост цен на мандарины к Новому году — это больше предрассудки, чем реальное положение дел. Об этом «Абзацу» рассказал глава экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», кандидат экономических наук Алексей Плугов.

«В декабре в Россию поступает 35 процентов годового объема поставок мандаринов. Цена будет зависеть от объема поставок, цен на зарубежных рынках, изменения курса рубля», — рассказал эксперт. Еще он добавил, что Россия занимает первое место в мире по импорту мандаринов: фрукты поставляют Турция, Египет, Марокко, Китай и ЮАР.

Также, отметил эксперт, в течение этого года циклы подорожания и падения цен чередовались несколько раз. С начала года по начало ноября цена выросла на 5,2 процента, а в середине ноября снизилась на 5,4 процента.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов говорил, что ближе к концу года мандарины в России могут подешеветь. Он связал это с ростом поставок из-за рубежа.