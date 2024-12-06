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18:52, 6 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о ситуации с мандаринами в стране в декабре

Экономист Холод допустил подорожание мандаринов в России в декабре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Мандарины в России в декабре могут подорожать из-за издержек с поставками, считает доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о ситуации с этими цитрусовыми на российском рынке в декабре.

По словам экономиста, в первую очередь на стоимости отразится неопределенность в вопросе поставок из Абхазии.

«Абхазских мандаринов не так много везли, поэтому в целом, если бы на рынке все было благополучно и не было роста цен, которые мы наблюдаем на все, может быть, это не так сильно сказалось на ценах. Правда, надо сразу оговариваться, что у абхазских мандаринов есть свои любители. Это товар, который социалистически привычен, а, во-вторых, есть люди, которые просто за ними гонялись, и под видом абхазских продавали все что угодно», — описал ситуацию он.

Сокращение объема поставок из Турции окажет более значимое влияние на российский рынок, отметил Леонид Холод.

«Но, к сожалению, для нас турки сокращают поставки мандаринов в связи со своими природно-климатическими проблемами, которые были в период вегетации этих самых мандаринов. Соответственно, это уже так или иначе влияет, лишний информационный повод, лишняя нестабильность, даже в таком не шибко мощном сегменте как абхазские мандарины, так или иначе на рынок влияет. Насколько — этого мы не знаем», — объяснил он.

Дефицита мандаринов ждать не стоит, однако перенастройка логистических путей скажется на стоимости, добавил экономист.

Вопрос в том, что из дальнего зарубежья не из пределов СНГ привезти-то можно, и мандарины на мировом рынке есть, просто это будет подороже

Леонид Холоддоктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России

«Мы можем получить их из Северной Африки, откуда они всегда поставлялись. Проблема заключается в том, что логистически и платежно это просто дороже по понятным причинам. Африканцы же тоже — кто-то на зерно поменяет, а кто-то на зерно менять не будет и потребует звонкую валюту, а там проблемы. То есть это дополнительные деньги на конвертацию, и логистически это становится сейчас накладно. С Абхазией постоянно идет обмен плюс там рублевая зона, с Турцией возможен был обмен. Остается Пакистан, там тоже можно что-то выменять», — заключил он.

Исполняющий обязанности глава правительства Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. Он заявил, что власти Абхазии «опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».

Позже Россельхознадзор опроверг информацию об ограничениях. «Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — сообщили в ведомстве.

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