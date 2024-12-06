Россиянам рассказали о ситуации с мандаринами в стране в декабре

Мандарины в России в декабре могут подорожать из-за издержек с поставками, считает доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о ситуации с этими цитрусовыми на российском рынке в декабре.
По словам экономиста, в первую очередь на стоимости отразится неопределенность в вопросе поставок из Абхазии.
«Абхазских мандаринов не так много везли, поэтому в целом, если бы на рынке все было благополучно и не было роста цен, которые мы наблюдаем на все, может быть, это не так сильно сказалось на ценах. Правда, надо сразу оговариваться, что у абхазских мандаринов есть свои любители. Это товар, который социалистически привычен, а, во-вторых, есть люди, которые просто за ними гонялись, и под видом абхазских продавали все что угодно», — описал ситуацию он.
Сокращение объема поставок из Турции окажет более значимое влияние на российский рынок, отметил Леонид Холод.
«Но, к сожалению, для нас турки сокращают поставки мандаринов в связи со своими природно-климатическими проблемами, которые были в период вегетации этих самых мандаринов. Соответственно, это уже так или иначе влияет, лишний информационный повод, лишняя нестабильность, даже в таком не шибко мощном сегменте как абхазские мандарины, так или иначе на рынок влияет. Насколько — этого мы не знаем», — объяснил он.
Дефицита мандаринов ждать не стоит, однако перенастройка логистических путей скажется на стоимости, добавил экономист.
Вопрос в том, что из дальнего зарубежья не из пределов СНГ привезти-то можно, и мандарины на мировом рынке есть, просто это будет подороже
«Мы можем получить их из Северной Африки, откуда они всегда поставлялись. Проблема заключается в том, что логистически и платежно это просто дороже по понятным причинам. Африканцы же тоже — кто-то на зерно поменяет, а кто-то на зерно менять не будет и потребует звонкую валюту, а там проблемы. То есть это дополнительные деньги на конвертацию, и логистически это становится сейчас накладно. С Абхазией постоянно идет обмен плюс там рублевая зона, с Турцией возможен был обмен. Остается Пакистан, там тоже можно что-то выменять», — заключил он.
Исполняющий обязанности глава правительства Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. Он заявил, что власти Абхазии «опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».
Позже Россельхознадзор опроверг информацию об ограничениях. «Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — сообщили в ведомстве.