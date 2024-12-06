В Абхазии заявили о запрете ввоза мандаринов в Россию из-за «вредоносной мушки»

И.о. премьера Бганба заявил, что РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

Исполняющий обязанности глава правительства Абхазии Валерий Бганба. заявил, что в РФ запретили ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

При этом в Абхазии «опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки». Бганба также посетовал, что «мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю».

Во главе кабмина он стал 20 ноября на фоне политического кризиса, возникшего вокруг ситуации вокруг инвестиционного соглашения с Москвой. На фоне отказа от него в республике пожаловались, что поставки электричества начали производиться по коммерческим ценам.

Ранее СМИ сообщали, что компенсировать нехватку мандаринов на фоне неурожая в Турции могут поставки на российский рынок из Абхазии, где заявляют о рекордном за последние десять лет урожае.

