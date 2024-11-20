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19:07, 20 ноября 2024Бывший СССР

Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера

И.о. президента Абхазии Гунба принял отставку премьера Анкваба
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба (справа)

Бадра Гунба (справа). Фото: Пресс-служба и.о. президента Абхазии / ТАСС

Исполняющий обязанности (и.о.) президента Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра республики Александра Анкваба. Об этом сообщает издание «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

Исполняющим обязанности абхазского премьера назначен Валерий Бганба. При этом отмечается, что кабмин республики продолжит свою работу.

«В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича», — приводит издание текст, подписанного Гунбой документа.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Абхазии могут состояться 15 февраля. В Центризбиркоме страны отметили, что «целятся» на эту дату, но решение о назначении дня голосования примет парламент.

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